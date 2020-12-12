كوريا الجنوبية تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بداية انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 261 حالة إصابة عن عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها أمس الجمعة (689 إصابة).

واقترب عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية من ألف إصابة وسط استمرار أمد الموجة الثالثة من تفشي الفيروس في البلاد.

كما يمثل هذا الرقم أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا في البلاد منذ تسجيل 909 حالات بتاريخ 29 فبراير الماضي عندما وصلت الموجة الأولى من تفشي المرض إلى ذروتها في دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي، ويعتبر أيضا أعلى رقم منذ بدء الموجة الثالثة من انتشار المرض.

ويرجع السبب الرئيسي وراء الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد إلى حالات عدوى جماعية متفرقة بكورونا في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد مثل الكنائس ودور رعاية المسنين والمطاعم والتجمعات الشخصية والوحدات العسكرية.

جدير بالذكر أن حصيلة الإصابات الإجمالية كانت قد وصلت أمس إلى 40,786 إصابة.