ألمانيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 28 ألفا و438 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكانت ألمانيا سجلت أمس الجمعة رقما قياسيا في أعداد الإصابات الجديدة بواقع 29 ألفا و875 إصابة. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 23 ألفا و318 إصابة.

كما سجلت ألمانيا اليوم 496 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى في عدد الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة بواقع 598 حالة. وبلغ بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 21 ألفا و466 حالة.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و300 ألف و516 حالة. ووفقا لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى الآن نحو 957 ألفا و500 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 11ر1، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 111 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.​