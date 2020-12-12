كوريا الجنوبية تسجل 950 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن كوريا الجنوبية سجلت 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ وصول الإصابات إلى ذروتها مسجلة 909 حالات في 29 فبراير.

ومن بين تلك الحالات الجديدة 928 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 41736 إضافة إلى 578 حالة وفاة.

وعلى الرغم من قواعد التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة التي بدأ سريانها يوم الثلاثاء تواجه كوريا الجنوبية موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا.

ووصف رئيس الوزراء تشونج سي كيون الموجة الحالية بأنها أزمة حرجة. وقال إنه سيرسل حوالي 800 موظف من الجيش والشرطة والحكومة في كل مناطق سول الكبرى للمساعدة في تعقب المرضى المحتملين.

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