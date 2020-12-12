الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 11 ديسمبر نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 17 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعا من سبع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم الجمعة 86701 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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