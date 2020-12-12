ايران تعدم 'روح الله'

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية، أن الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام، الذي أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017، أُعدم اليوم السبت.
وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.
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