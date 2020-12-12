بعد غوغل وفيسبوك.. آبل تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى الصيف المقبل

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في مكالمة جماعية مع الموظفين، إنّه "من غير المتوقع أنّ تعودوا إلى مكاتبكم قبل يونيو 2021 على الأٌقل"، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وأضاف كوك أنّه "لا يوجد خيار بديل عن التعاون سويّاً، لقد تعلمنا الكثير في هذه الفترة، واكتسبنا مهارة الإنجاز عن بعد دون التضحية بالانتاجية".

واعتبر أنّ "كل ذلك بمثابة دروس مهمة لنا، وطالما نحن على هذه الطريق البعيدة عن الوباء، سنحافظ على ما هو رائع في آبل، ونصل إلى أفضل النتائج".

هذا وأجبرت جائحة فيروس كورونا الموظفين في جميع أنحاء العالم على الابتعاد عن المكاتب هذا العام، ومن المتوقع أنّ تعيد شركة فيسبوك موظفيها إلى عملهم الطبيعي في يوليو 2021، بينما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، موظفيه، أنّ معظمهم لن يعودوا إلى المكتب حتى حزيران 2021.

ويتزامن ذلك مع بدء توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في دول عدّة بعدما أثبتت فعاليتها بنسب مختلفة، فضلاً عن مصادقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية للقاح فايزر-بيونتك للاستخدام الطارئ، بينما تقترب وفيات كورونا في الولايات المتحدة من 300 ألف قتيل.