قريبا.. خمس رحلات عراقية مباشرة إلى أوروبا

اعلنت شركة الخطوط الجويّة، السبت، تنظيم اكثر من 44 رحلة مباشرة لمختلف القطاعات المحلية والاقليمية والدولية، فيما اشارت الى قرب تشغيل الرحلات المباشرة الى خمسة مطارات أوروبية.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الشركة حسين جليل كريم في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية وتابعته الخليج 365، انه "تم تنظيم اكثر من 44 رحلة مباشرة لمختلف القطاعات المحلية والاقليمية والدولية وبنسب امتلاء جيدة".

واعرف عن امله "في المباشرة، خلال الايام المقبلة، برحلات مباشرة الى قطاعات اخرى في مقدمتها تشغيل الرحلات المباشرة الى خمسة مطارات أوروبية تشمل لندن ودوسلدورف وبرلين وفرانكفورت وكوبنهاكن".

وتابع ان "العمل يجري بانسيابية عالية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل وادارة الشركة لتشغيل عدد من الوجهات التي توقفت جراء جائحة كورونا"، لافتاً إلى "زيادة عدد الرحلات الى القطاعات ذات الاقبال الواسع من المواطنين كتركيا وايران وبيروت والقاهرة ودلهي وعمان وغيرها من الوجهات".