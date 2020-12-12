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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقادات للحزب الحاكم فى تركيا من أحد مؤسسية: يقوم على العبودية والطاعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه كمال البيراق، أحد النواب البرلمانيين فى تركيا، أحد المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحزب. وقال البيراق فى تصريحاته فى إشارة لحزب العدالة والتنمية، "لا يمكنهم الدخول فى نقاش لأنهم خائفون، الخوف لا يخلق الأفكار، وتكون العبودية فى المكان الذى لا توجد فيه أفكار. وحزب العدالة والتنمية يُحكم بنظام يعتمد على ثقافة العبودية والطاعة.
وقال البيراق تصريحات وفقا لجريدة سوزجو، إن بعض السياسيين أصبح عليهم التوبة وطلب العفو من الله على حد تعبيرة، مضيفا: "فى السياسة لا يمكن التوبة النصوحه، ولكن التوبة تطلب من الخالق. ولكنك إذا قمت بعمل كل الأمور غير المشروعة، وبقيت صامتاً، وظلمت وأصدرت قرارات خاطئة فإن حل ذلك يكون عن طريق العدالة".
وفى سؤال عن الفرق فى حزب العدالة والتنمية يوم تأسيسة واليوم قال البيراق: "يمكن قول الكثير من الأشياء. العقل، العلم، القانون، الديمقراطية. فقد استخدموا الدولة والقضاء ليكون وسيلة للإنتقام. وساقوا الاقتصاد إلى الانهيار.
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