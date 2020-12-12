اليونان تطالب أوروبا باتخاذ إجراء بشأن سلوك تركيا "المشين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حثت اليونان، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء بحق سلوك تركيا "المشين" على خلفية تحركاتها الاستفزازية شرق المتوسط.



قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراء بشأن سلوك تركيا "المشين"، مضيفا أن أنقرة تقاعست عن الرد على بوادر حسن النية التي أبداها الاتحاد الأوروبي.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ما إذا كانت هناك أسس لفرض عقوبات على تركيا الضالعة في نزاع مع عضوي الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص حول الحقوق البحرية في البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأمر في قمة ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد تحذيرات سابقة تم توجيهها في أكتوبر/تشرين الأول من أن العقوبات اختيار مطروح.

وقبل ساعات من تصريح الوزير اليوناني قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اتخاذ إجراءات بحق تركيا خلال اجتماعهم اليوم، إذ لم يحدث أي خفض للتصعيد في النزاع بشرق المتوسط خلال الشهور الماضية".

وأضاف ماس قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل "عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة".

ومنذ شهور تطلق أنقرة رحلات استكشاف بحري أمام سواحل اليونان وقبرص لمزاحمة الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي على مناطق واعدة باحتياطيات النفط والغاز الطبيعي.

والعلاقة بين أوروبا وتركيا متوترة أصلا جراء الأدوار التركية التخريبية في سوريا وليبيا فضلا عن تأثير صفقة أنقرة وموسكو لإدخال منظومة صواريخ إس 400 ضمن منظومتها التسليحية، الأمر الذي تعتبره أوروبا والولايات المتحدة خطرا بالغا على أمن حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا.