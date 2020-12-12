شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير يهدد بحرق 450 مليون إسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الملياردير الروسي فرهاد أحمدوف، دفع تعويض تسوية طلاق لزوجته السابقة، مفضلاً «حرق أمواله»، على القيام بذلك.

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن أحمدوف متهم بإخفاء الملايين؛ لتجنب دفع تعويضات أمرت بها محكمة بريطانية لصالح زوجته السابقة تاتيانا أحمدوف، وتبلغ قيمتها 450 مليون جنيه إسترليني (نحو 600 مليون دولار). وأشارت المحكمة إلى رسالة كتبها أحمدوف لابنه تيمور، قال فيها: «سأحرق هذه الأموال بدلاً من إعطائها لوالدتك».

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الابن تيمور يتفق مع والده بمعاداة الأم تاتيانا؛ حيث قال في تصريحات له بأنها دمرت حياته عندما كان طفلاً، ولم تلتزم يوماً بالقيم الأخلاقية التي ربته عليها. وتتهم تاتيانا كلاًّ من الأب والابن بإخفاء الأصول المالية التي يمتلكها أحمدوف، وبعدم سداده لها ديوناً قيمتها 70 مليون إسترليني.

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