شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": المجتمع المدنى قام بدور فعال فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه مضى اثنان وسبعون عاما على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها المنعقدة بباريس عام 1948، وأصبح هذا الإعلان المصدر الرئيسى لكل العهود والاتفاقات الخاصة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، مؤكدا أن المجتمع المدنى قام بدور فعال في أزمة فيروس كورونا.

وأضاف صلاح سلام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذا الإعلان يؤكد حق الشعوب فى تقرير مصيرها والتحرر من الاستعمار والاحتلال وتحقيق الأمن والسلام للعالم كله، موضحا أن الاحتفال باليوم العالمى بحقوق الإنسان هذا العام يأتى فى وقت يتعرض له العالم لجائحة عالمية وهى جائحة كوفيد 19.

وأشار صلاح سلام إلى أن أهم حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، ومن ينال الصحة فهو ينعم بالحياة آمنة لكن العليل حتى لو كانت حياته ميسرة فهو لا يستطيع أن ينعم بالحق في الحياة بصورة مرضية.