المحكمة العليا الأميركية ترفض دعوى قدمتها تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات

سيف اليزيد - رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في دعوى تقدّمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.

وقال قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم ثلاثة عيّنهم الرئيس، إنّ تكساس التي صوّتت لصالح ترامب في الاقتراع الرئاسي لا يحقّ لها التدخّل في طريقة إجراء الانتخابات في ولايات أخرى.

وفي حين يُرتقب أن يتجمّع كبار الناخبين الاثنين لتأكيد أصواتهم، يُواصل ترامب رفض الاعتراف بهزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن، ويؤكّد أنّ الانتخابات "سُرقت" منه.

وعلى أثر هذه الإخفاقات، قدّمت سلطات تكساس الثلاثاء دعوى بدا أنّها فرصة أخيرة، طلبت فيها إلغاء نتائج التصويت في ولايات رئيسيّة أربع فاز بها بايدن، هي بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن، بحجّة أن السلطات المحلية خرقت القوانين الانتخابية عبر توسيع إمكانية اللجوء إلى التصويت بالمراسلة.

ووصف دونالد ترامب القضية بأنها "صلبة للغاية" وتدخَّل فيها بصفته الشخصيّة.



