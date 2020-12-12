الولايات المتحدة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

سيف اليزيد - قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إنها أجازت استخدام لقاح شركة فايزر لكوفيد-19، مع توقع بدء التطعيم في غضون أيام فيما يعد نقطة تحول في الولايات المتحدة حيث أودت الجائحة بحياة أكثر من 295 ألف شخص.

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني بيونتيك والذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 في المئة في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر. ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح والتي تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح فايزر/بيونتيك لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء.

كما أجازت كندا اللقاح وتتوقع أن يبدأ التطعيم هذا الأسبوع. ووافقت المكسيك على لقاح فايزر.

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