شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: بدء التطعيم بلقاح فايزر في أمريكا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر أن التطعيم باللقاح في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.

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