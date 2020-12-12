شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 950 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن كوريا الجنوبية سجلت 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ تأكيد أول حالة في يناير كانون الثاني. ومن بين تلك الحالات الجديدة 928 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 41736 إضافة إلى 578 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية.. 950 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.