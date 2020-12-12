مقتل 12 حوثيًا في هجوم مسلح شمالي الضالع باليمن

مقتل 12 حوثيا في هجوم مسلح شمالي الضالع باليمن

السبت 12 ديسمبر 2020

لقي عدد من مليشيات الانقلاب الحوثية مصرعهم وجرح آخرين، في هجوم مسلح لقوات الجيش الوطني، في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع.



وذكرت مصادر عسكرية ان قوات الجيش نفذت هجومًا على مواقع المليشيات الحوثية، في منطقة القهرة وموقع دار السبعة الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبهة مريس، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصراً من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الأبطال عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأضاف أن المعارك أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من المعدات والآليات التي كانت تستخدمها المليشيات في استهداف القرى الآهلة بالسكان وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.