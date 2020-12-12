اليوم.. مصر للطيران تسيّر 63 رحلة دولية تقل 6100 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم السبت، رحلاتها إلى 63 وجهة دولية تنقل على متنها 6100 راكب، عقب قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (تورنتو، الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، اسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل)، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6100 راكب.
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