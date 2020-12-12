الجيش اليمني يهاجم مواقع الحوثيين شمال الضالع

سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شنّ الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «مريس»، شمالي محافظة الضالع.

ونفذت وحدات من الجيش هجوماً على مواقع الميليشيات في منطقة «القهرة» وموقع «دار السبعة» الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبهة «مريس»، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، بحسب مصدر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصراً من الميليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الجيش عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة. وأضاف المصدر بأن المعارك أسفرت عن تدمير عدد من المعدات والآليات التي كانت تستخدمها الميليشيات في استهداف القرى الآهلة بالسكان وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.

إلى ذلك، جددت ميليشيات الحوثي، قصفها المدفعي وبأسلحة رشاشة تجمعات سكانية في مديريتي التحيتا وحيس، جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية في التحيتا إن الميليشيات شنت قصفاً على منطقة الفازة بقذائف المدفعية بصورة هستيرية، لتعاود استهداف المنطقة بأسلحة متوسطة وقناصة.

وفي حيس، طال القصف الحوثي قرى وأحياء سكنية في مركز المديرية، متسببة في حالة ذعر سادت في صفوف السكان خصوصاً النساء والأطفال.