الصومال: مقتل 10 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية

سيف اليزيد - مقديشو (وكالات) قتل 10 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية، على يد القوات الخاصة للجيش الصومالي، في منطقة «جيليب» التابعة لإقليم جوبا الوسطى.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن القوات الخاصة للجيش الصومالي بالتعاون مع قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، نفذت قصفاً جوياً طال عناصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، كما استهدف ورشة لتصنيع المتفجرات.

وتشن القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» غارات منتظمة بالتعاون مع الجيش الوطني للقضاء على فلول ميليشيات «الشباب» الإرهابية.

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