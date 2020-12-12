انتحاري يفجر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي في روسيا

سيف اليزيد - موسكو (وكالات) نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن مصدر أمني وقوع انفجار نفذه انتحاري أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا.

وذكر المصدر الأمني أن الحادث الذي وقع أمس، في جمهورية قرتشاي شيركيسيا جنوبي روسيا أسفر عن مقتل الانتحاري وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة. وأضاف المصدر أنه تم على الفور تطويق المكان وبدأت إجراءات إزالة الآثار والتحقيقات.

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