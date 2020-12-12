شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 1290 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 109 آلاف و 104 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 801 حالة وفاة.

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