شكرا لقرائتكم خبر عن 542 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، أمس، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء الى 91?121 حالة.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال لقاء إعلامي يومي حول الوضع الوبائي، بتسجيل 11 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2575 وفاة.

بالمقابل، تماثل للشفاء 455 مريضا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي الى 59590 حالة.