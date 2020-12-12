القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، بخطوة السلام الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط بين المغرب وإسرائيل.
وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، إن العالم أصبح قريبًا من السلام مع إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وإقامة علاقات بينه وبين إسرائيل.
والخميس الماضي، أعلن ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل؛ وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أن الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وأعلن أيضاً أن المملكة المغربية "اعترفت بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فمن المناسب أن نعترف بسيادتها على الصحراء المغربية".
وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات من إسرائيل وإليه لكل مواطنيه.
ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بإعلان ترامب، مؤكدين أن هذا القرار يخدم السلام بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو عن اتفاق المغرب وإسرائيل: العالم أصبح قريبا من السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.