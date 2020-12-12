إدارة ترامب تخطر الكونجرس بصفقة بيع أسلحة للمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الكونجرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار.

ومساء الخميس الماضي، أعلنت 3 مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس بيع طائرات مسيرة كبيرة، ومتطورة من طراز إم.كيو-9بي، إلى المغرب.



وأضافت المصادر لرويترز أن واشنطن تعتزم بيع 4 طائرات على الأقل إلى الرباط، ويتم حاليا التشاور مع الكونجرس بشأن الصفقة التي ستتم في الأيام المقبلة.

ولم تفصح المصادر عما إذا كانت الصفقة، التي يجري الإعداد لها منذ عدة أشهر، مرتبطة باتفاق إقامة علاقات سلام بين المغرب وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وأعلن ترامب، الخميس، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مشيرا إلى اعتراف بلاده رسميا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.