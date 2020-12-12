مصادر لـ"الخليج 365": حذف السودان من قائمة الإرهاب الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصادر دبلوماسية اكتمال كافة الإجراءات من وزارة الخارجية الأمريكية لإعلان إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الإثنين المقبل.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن هناك جهات عديدة ستشارك في الموافقة على القرار وإصداره أبرزها وزارة الخارجية الأمريكية.



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي إزالة السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية نتيجة لإصلاحات الخرطوم في مجال تعديل القوانين.

بدوره قال الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ في مقابلة مع ”الخليج 365” السودان أوفى بكل مستحقات رفع اسمه من الإرهاب.

وأشار الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إلى أن الخرطوم أودعت مبلغ تعويضات الضحايا البالغ 335 مليون دولار .

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تمنح القوانين الأمريكية الرئيس صلاحية إزالة دولة من القائمة السوداء بموجب قرار يمكن للكونجرس الاعتراض عليه في مهلة 45 يوما.