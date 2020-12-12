شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية على تركيا.. وفرنسا ترحب والان مع التفاصيل
وقال ماكرون في ختام القمة الأوروبية في بروكسل: «أعطينا فرصة لتركيا في أكتوبر، إلا أننا لاحظنا بالإجماع أن تركيا واصلت أنشطتها الاستفزازية». وشدد الرئيس الفرنسي على عدم التسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا، معلناً اتخاذ قرار بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس القادم.
ودعت القمة الأوروبية إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق المتوسط. ودانت خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، داعية لاستئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص. وأكد قادة دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط.
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