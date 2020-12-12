شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة نائب وزير قبل تسلمه منصبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر مسؤول في تنزانيا منصبه قبل أن يباشر عمله، بسبب فشله في قراءة نص اليمين القانونية أمام الرئيس جون ماغوفولي. وذكرت تقارير إعلامية أن ماغوفولي، أعلن من مقر الرئاسة أنه سيجري استبدال نائب وزير الثروة المعدنية فرانسيس ندولان بشخص آخر يستحق المنصب.

وفشل ندولان في قراءة نص أداء اليمين مرات متتالية وتوقف عن الكلام في مراسم حضرها ماغوفولي، ما أثار حالة من البلبلة والحيرة، ظهرت حتى على الرئيس. وتدخل مسؤول لوقف الموقف المحرج، فطلب من نائب الوزير العودة إلى مقعده وأخذ قسط من الراحة.

وكاد الموقف نفسه يتكرر مع نائبة وزير المالية، إذ تلعثمت في قراءة النص، غير أنها تداركت الموقف.

وقال ماغوفولي، مخاطباً الجمهور لاحقاً، إنه سيتم استبدال ندولان بشخص آخر. وأضاف «سنبحث عن شخص يمكنه قراءة المستندات التي تدخل مكتبه بشكل صحيح، ويكشف النقاب عما إذا كانت هناك عمليات تزوير».

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