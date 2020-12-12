شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلق صاروخاً في «البلطيق» وتعترض طائرة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، أمس الجمعة، نجاح إطلاقها صاروخاً مجنحاً من على متن السفينة الحربية «جريمياشي» في بحر البلطيق، كما اعترضت مقاتلاتها، طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز «RC-135» فوق بحر بيرنج، في وقت أعلنت كوريا الجنوبية، استعادة 12 قاعدة عسكرية من الولايات المتحدة كانت تستخدمها القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.

ونفذت السفينة الحربية الروسية الجديدة «جريمياشي» تجربة إطلاق صاروخ ببحر البلطيق، في إطار المرحلة الأخيرة من اختباراتها المقررة. وأسقطت السفينة خلال الاختبار صاروخاً مجنحاً فوق بحر البلطيق، وأكملت بنجاح عملية إطلاق الصواريخ والمدفعية على صاروخ مستهدف في هذه التجارب الرسمية، وفق ما نشره موقع «روسيا اليوم».

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، أطلقت السفينة الحربية في ميدان التدريب البحري لأسطول بحر البلطيق، صواريخ بحرية مضادة للجو من طراز «ريدوت»، وقذائف مدفعية «إي كي – 190» و«إي كي – 63»، وأصابت هدفاً يحاكي صاروخاً مجنحاً مضاداً للسفن.

وبدأ بناء السفينة «جريمياشي»، البالغ طولها 105 أمتار، وعرض 13 متراً، في حوض بناء السفن «سيفرنايا فيرف» في العام 2012، واكتمل بإنزالها إلى الماء في العام 2017.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز«ميج 31» اعترضت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي «RC-135» فوق بحر بيرنج ورافقتها حتى ابتعدت عن الحدود الروسية.

وذكر المركز الروسي لإدارة الدفاع، في بيان أمس: «رصدت محطات الرادار الروسية هدفاً جوياً يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية لبحر بيرنج.. وعلى إثرها قامت مقاتلة من طراز ميج-31 تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول المحيط الهادئ بالتحليق، وتعرف طاقمها إلى الهدف، وتبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية من طراز (آر إس-135) تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وقامت المقاتلة الروسية بمرافقتها».

وقال البيان، إن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدة المطار بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية عن الحدود.

إلى ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، استعادتها 12 قاعدة عسكرية من الولايات المتحدة، بينها قاعدة يونجسان وسط العاصمة سيؤول.

وأوضحت الحكومة الكورية الجنوبية، أنها اتفقت مع الجانب الأمريكي على استرجاع 12 قاعدة عسكرية موزعة في سيؤول وإقليم كيونجكي وجنوب دايجو وبوهانج (الجنوب الشرقي) وتيبيك (الشمال الشرقي)، عبر اجتماع الدورة ال201 للجنة المشتركة لاتفاقية وضع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة تنسيق شؤون الدولة الكوري، تشوي تشانج-وون، إن الجانبين اتفقا على استرجاع 12 قاعدة عسكرية، مع الاتفاق على تسريع إجراءات استرجاع هذه القواعد نظراً لمصاعب يمكن أن تواجهها المجتمعات الإقليمية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلمت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، 4 قواعد عسكرية، غير مستخدمة، إلى سيؤول، وأعلنت بعدها استعدادها لتسليم 13 موقعاً آخر.

وتسعى سيؤول إلى استعادة 12 موقعاً آخر من بين 80 موقعاً تحت سيطرة الجيش الأمريكي المتمركز في أراضي كوريا الجنوبية. ( وكالات)