شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تنفيذ «اتفاق الرياض» خطوة مهمة لحل أزمة اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلن الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «تنفيذ اتفاق الرياض يبقى أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية». وقال، في تغريدة على «تويتر» أمس الجمعة، «ويعود الأمل مجدداً تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق». وأضاف قرقاش أنه «لأجل اليمن، من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على «لا منطق» الصراعات الصغيرة على الأرض».

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن «خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية» وأكد التحالف، أمس، أن «عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف» كما شدد على «التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري».

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات كل من الجيش الوطني وتشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت، امس الجمعة، تنفيذ انسحابات اولية من مواقع تمركزها في محافظة ابين، جنوبي اليمن، طبقاً لبنود الشق العسكري في اتفاق الرياض وآلية تسريعه.

وطبقاً لبيان القوات المشتركة في محور أبين التابعة للجيش الوطني اليمني وصلت الى مدينة لودر وحدات اللواء 89، برفقة قوات للتحالف بقيادة السعودية، التي انسحبت من جبهة الشيخ سالم والطرية ظهر أمس، حيث من المقرر ان تتمركز في مقر اللواء 115 بمدينة لودر. كما انسحبت وحدات من اللواء 14 صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي من مواقعها في بلدة «الشيخ سالم» شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، صوب محافظة الضالع، حيث ستنضم إلى جانب قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في المعارك ضد ميليشيا الحوثي بالمحافظة.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي للقوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي في محور أبين محمد النقيب، مباشرة القوات الجنوبية إعادة تموضعها والعودة إلى أماكنها السابقة، وأوضح في تصريح مقتضب نشره عبر حسابه على فيسبوك: أن هذا التموضع يأتي التزاما من القوات الجنوبية بتنفيذ الشق العسكري من «اتفاق الرياض».

وطبقا لمصادر عسكرية فإن لجاناً مشتركة من الطرفين الانتقالي والشرعية بمعية ضباط التحالف تتواجد في بلدة شقرة فيما لجان اخرى مماثلة متواجدة في مدينة زنجبار، مهمتها مراقبة عملية الانسحابات المتبادلة. وأفاد المجلس الانتقالي ببدء عملية سحب كتائب من اللواء الأول مهام خاصة بصلاح الدين في مديرية البريقة بعدن نحو قاعدة العند بمحافظة لحج.