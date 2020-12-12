شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطالب المحكمة العليا بإنقاذ البلاد وبايدن يواصل تشكيل إدارته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الجمعة، هجومه على وسائل الإعلام التي وصفها ب«المزيِّفة»، مكرراً حديثه عن «تزوير» الانتخابات الأمريكية، ومؤكداً أن حصوله على 75 مليون صوت يشكل «فوزاً»، وطالب المحكمة العليا بإنقاذ البلاد من أكبر انتهاك لانتخابات في التاريخ الأمريكي، في وقت واصل فيه الرئيس المنتخب جو بايدن اختيار عدد من المسؤولين لشغل مناصب في إدارته، بينهم شخصيات من عهد الرئيس باراك أوباما مثل كبير الموظفين السابق دينيس ماكدونو الذي رشحه وزيراً لشؤون المحاربين القدامى.

وفي حسابه على «تويتر»، أكد ترامب أمس، حصوله على دعم كبير في الولايات المتحدة التي شهدت «تزويراً»، معرباً عن أمله أن يتخذ المسؤولون القرارات التي تحمي البلاد.

وتساءل ترامب كاتباً: «لماذا لم تقدم وسائل الإعلام المزيفة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، تقريراً حول «الشؤون المالية» لابن بايدن قبل الانتخابات. لا بأس، فزنا في الانتخابات على أي حال ب75 مليون صوت».

وتابع: «هناك دعم هائل من أنحاء البلاد. كل ما نطلبه هو الشجاعة والحكمة من أولئك الذين سيتخذون أحد أهم القرارات في تاريخ بلادنا».

المحكمة العليا

وأكد ترامب، أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمامها فرصة لإنقاذ البلاد.

وقال: «أمام المحكمة العليا فرصة لإنقاذ بلادنا من أكبر انتهاك للانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة. 78% من الناس يعرفون أن الانتخابات كانت مزورة».

وأعرب ترامب عن سعادته لإعلان 17 ولاية، دعمها لدعوى قضائية رفعتها تكساس، لإلغاء نتائج الانتخابات.

من جهة أخرى، واصل بايدن اختيار مسؤولين لشغل مناصب في إدارته، بينهم شخصيات من عهد الرئيس باراك أوباما، مثل كبير الموظفين السابق دينيس ماكدونو الذي رشحه وزيراً لشؤون المحاربين القدامى، وتوم فيلساك لوزارة الزراعة.

وجاء اختيار ماكدونو، بعد ترشيحه سوزان رايس لمنصب مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض.

وقال بايدن في بيان: «هذا هو الفريق المناسب لهذه اللحظة من التاريخ، وأنا أعلم أن كلاً من هؤلاء المسؤولين سيبدأ العمل في اليوم الأول لمواجهة الأزمات المترابطة التي تواجهها العائلات اليوم».

وشغل ماكدونو مناصب عدة في إدارة أوباما، بما في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض.

واختار بايدن توم فيلساك وزير الزراعة في عهد أوباما، للمنصب نفسه.

ويعتزم بايدن التوجه إلى جورجيا الثلاثاء المقبل، لدعم المرشحين الديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي تشهد منافسة حادة، وستحدد أياً من الحزبين سيسيطر على مجلس الشيوخ.