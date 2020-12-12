شكرا لقرائتكم خبر عن «أسترازينيكا» توحد جهودها مع «سبوتنيك» لرفع الفاعلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصت هيئة الدواء الأمريكية بترخيص لقاح «فايزر» وهو ما دفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى وصف القرار بأنه «نور يشعّ في مرحلة قاتمة»، في وقت أعلنت فيه شركة «سبوتنيك في» الروسية، و«أسترازينيكا» البريطانية إجراء تجارب سريرية مشتركة للقاحيهما ضد فيروس «كورونا»، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري روسي ضمن برنامج واسع للتطعيم يجري تعميمه في البلاد.

كانت لجنة خبراء مستقلين في وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أوصت، أمس الجمعة، بالترخيص لأول لقاح ضد «كوفيد-19»، والذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية، وصادقت اللجنة المهنية التابعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح ومنحته الضوء الأخضر، وسجلت بذلك معلماً تاريخياً ومهماً في مكافحة الوباء العالمي.

وجاء قرار اللجنة المهنية في مقر إدارة الغذاء والدواء بولاية ماريلاند بالموافقة على اللقاح بعد مناقشات مطولة وتصويت مثير، ويُنتظر أن تصدر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيراً من الحساسية، أسوة ببريطانيا، بعد أن برزت على اثنين من عمال الرعاية الصحية عوارض حساسية، ما اضطرهما لتلقي علاج.

ووصف الرئيس المنتخب جو بايدن قرار الخبراء باللجنة بأنه «نور يشعّ في مرحلة قاتمة بلا ضرورة». وبعد المصادقة على اللقاح في الولايات المتحدة، يتعين توزيعه، وهي مهمة تنسقها الحكومة الفيدرالية، وعهد بها إلى القطاع الخاص.

وقال بايدن، إن التوزيع سيطرح تحدياً، طالباً من «إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على الجرعات التي فاوضت عليها مع فايزر وموديرنا، والعمل سريعاً على صنعها على نطاق واسع للمواطنين الأمريكيين والعالم».

توحيد الجهود

من جهة ثانية أعلن مختبر أسترازينيكا وروسيا أمس الجمعة، عن تجارب سريرية مشتركة للقاحيهما ضد فيروس «كورونا» المستجد. وقال فرع أسترازينيكا في روسيا في بيان: «نعلن عن برنامج تجارب سريرية لتقييم سلامة ومناعة... (اللقاح)، الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، و(لقاح) سبوتنيك-في الذي طوره معهد الأبحاث غاماليا».

وأوضحت شركة تصنيع الأدوية أن التجارب ستشمل أشخاصاً تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، ويتوقع أن تبدأ التجارب قبل نهاية العام الحالي.

وقالت أسترازينيكا في بيانها، إن «مزيجاً من اللقاحات المضادة ل«كوفيد-19»، قد يكون خطوة مهمة في توليد حماية أوسع، من خلال استجابة مناعية أقوى، وإمكانية وصول أفضل».

وفيما لم تنتهِ بعد المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على اللقاح، إلا أن مطوريه قالوا إن نتائج التجارب الأولية أظهرت فاعلية بنسبة 95 في المئة.

وكانت الشركة البريطانية السويدية أسترازينيكا قد أعلنت في وقت سابق أن لقاحها أظهر فاعلية بمعدل 70 في المئة.

وفي خضم هذا التسابق المحموم بين شركات الدواء للتوصل إلى لقاح فعّال مضاد للفيروس، أعلنت مختبرات الشركتين الفرنسية «سانوفي» والبريطانية «غلاكسو سميث كلاين» (جي إس كي) أن لقاحهما ضد «كوفيد-19» لن يكون جاهزاً قبل نهاية 2021، بعدما جاءت نتائج التجارب السريرية الأولى أقل مما كان يؤمل.

تطعيم في روسيا

وباشرت روسيا الأسبوع الماضي حملة تلقيح واسعة أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أكثر من 10 آلاف عسكري تم تطعيمهم بلقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس «كورونا» حتى الآن. وقال كوناشينكوف إن «من بين 14.5 ألف لقاح تلقتها وزارة الدفاع الروسية حتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تم تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري».

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أنه وفقاً للخطة التي وافق عليها وزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيتم تطعيم حوالي 100 ألف عسكري ضد فيروس «كورونا» قبل نهاية العام الجاري. (وكالات)