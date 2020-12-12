شكرا لقرائتكم خبر عن «خمسة مؤبدات» لعضو بـ«حزب الله» مدان بقتل الحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات:

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الجمعة، بالسجن خمسة مؤبدات بحق سليم عياش، الذي يشتبه في انتمائه إلى «حزب الله» وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، في وقت فجرت فيه قضية ادعاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوّان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين كمدعى عليهم بجرم الإهمال، إضافة إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ردود فعل غاضبة لاسيما ما يتعلق بمقام رئاسة الحكومة، خاصة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فيما عقد مجلس الوزراء جلسة عبر الاتصال المرئي تضامناً ‏مع دياب، ولبحث ادعاءات صوان.

وقال القاضي ديفيد ري، من المحكمة ومقرها هولندا، إن «الجرائم خطرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى».

وأضاف أن «المخالفات على درجة كبيرة من الخطورة إلى حد أن الظروف التي يمكن اعتبارها تخفيفية وتسمح بتخفيض العقوبة، نادرة». وأكد أن «الدائرة الابتدائية ترى وجوب فرض عقوبة قصوى على الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة، يتم تنفيذها في وقت واحد». وحوكم عياش (57 عاماً) غيابياً وأدين في أغسطس/آب الماضي، لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين. ولا يزال سليم عياش طليقاً؛ إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

من جهة أخرى، قال الحريري​ في تصريح من ​السراي الحكومي​ إثر لقائه الرئيس ​ دياب​: «أتيت إلى رئاسة الحكومة لأعبر عن رفضي المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالادعاء على رئيس الحكومة. الدستور واضح، ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي. رئاسة الحكومة ليست للابتزاز، وهذا الأمر مرفوض ونحن لن نقبل به. من حق أهالي الشهداء معرفة الحقيقة، ومعرفة من أدخل هذه الباخرة ومن منحها الغطاء. أما التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة، فهذا أمر مرفوض.

وقد أتيت لأقف مع رئيس الحكومة وأتضامن معه». كما غرد رئيس الحكومة السابق تمام سلام عبر «تويتر»، قائلاً: «رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي كان».

ورأى المفتي ​دريان​ في بيان أن «الادعاء على مقام ​رئاسة الحكومة​ هو استهداف سياسي غير مقبول، وتجاوز للدستور ولقانون ​محاكمة الرؤساء والوزراء​ السابقين، ويصب في إطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة، لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية، نحن مع ​القضاء​ النزيه الشفاف ومع الحرص على ​تحقيق​ العدالة وفقاً لأحكام القانون والالتزام بالدستور​، وأي تسيس أو استنساب ادعاء لكشف حقيقة ​انفجار مرفأ بيروت،​ هو جريمة أخرى بحق الوطن».

كما اتصل المفتي دريان بالرئيس دياب​، مشيداً بموقفه ونظافة كفه، مؤكداً دعمه له ووقوفه إلى جانبه، ورفضه التطاول على ​رئاسة الحكومة.

إلى ذلك، لا يزال الملف الحكومي عالقاً بين الرئيس ميشال عون والحريري، وينتظر تفاهمها البعيد المنال، كما يبدو، نظراً لتمسك كل منهما بموقفه وحقه في اختيار الوزراء على الرغم من الحاجة لحكومة قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في 21 الجاري، واشتراطه تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات، وإلا فالمساعدات الدولية في مهب الريح، وبالتالي فالأمور مجمدة حالياً، خاصة ألا موعد جديداً للحريري لزيارة القصر الرئاسي على اعتبار أن كلاً منهما ينتظر رد الآخر حول التشكيلة والملاحظات عليها.