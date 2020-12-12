شكرا لقرائتكم خبر عن ويليامز تحث الليبيين على عدم تفويت فرص العملية السياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علام، أمس الجمعة، أن «البعثة سوف تقوم بالتواصل مع كافة الأعضاء الذين تعذّر عليهم المشاركة في جلسة التفاوض غير المباشرة التي عقدت الخميس؛ «لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية»، ونقل عن المبعوثة الأممية قولها، إن الأمر بيد الليبيين للاستفادة من الفرص لتحقيق تقدم في العملية السياسية، فيما أكدت الأمم المتحدة أن المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستستضيف محادثات بشأن مجموعة للعمل الاقتصادي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول في جنيف، ولفت إلى أن محادثات المبعوثة الأممية مع مصر وأمريكا والاتحاد الأوروبي ستضم مندوبين من المؤسسات الرئيسية؛ للاتفاق على إصلاحات في السياسات، في حين أكد قائد مهمة «إيريني» استعداد البعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وربط علام بين استئناف الجلسات والانتهاء من سبر الآراء تمهيداً «للانتقال للخطوة التالية من تنفيذ خريطة الطريق». وأضاف علام أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، عبّرت عن امتنانها للمناقشات البناءة التي «اتسمت بالجدية وبدرجة عالية من الوعي للوضع الملح رغم التباين في وجهات النظر»، حسب قوله. ونقل علام عن ويليامز قولها لممثلي فرقاء النزاع الليبي الخميس: «استمعت للعديد منكم يشددون على ضرورة الإسراع والمضي قدماً، وهذا أمر إيجابي جداً».

وأكدت ويليامز أن «الأمر بأيدي الليبيين أنفسهم، وأن عليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة؛ لتحقيق تقدم ملموس، من شأنه أن يعيد الأمل لدى الشعب الليبي في العملية السياسية الحالية». وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقدت اجتماعاً تشاورياً أول أمس الخميس لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، وذلك بغية الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات، بحسب ما ورد في خريطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جهة أخرى، أكد الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد العملية «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، استعداد العملية للعب دور في مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية في ليبيا، وذلك في حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وبعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الشروق» المصرية. وأضاف أجوستيني، وهو قائد العملية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقراً لها: «قمنا ب 61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية، وقمنا أخيراً بتفتيش 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يوناني؛ لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية». وأوضح أن «إيريني» قامت حتى الآن بفحص نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلاً عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطاراً، معتبراً أن العملية أهم عملية عسكرية للأمن وسياسة الدفاع المشترك الأوروبية في العالم.

(وكالات)