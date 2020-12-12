طرق فضائية فائقة السرعة للسفـر عبـر النظـام الشمســي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف علماء فلك أن الحقول المتولدة من تفاعلات الجاذبية في نظامنا الشمسي، تشكّل شبكة من الطرق فائقة السرعة، وتتيح السفر السريع للأجسام عبر الفضاء، ويمكن تسخيرها لأغراض استكشاف الكون، بالإضافة إلى دراسة المذنبات والكويكبات.

وتتكون هذه القنوات أو الطرق فائقة السرعة من سلسلة من الأقواس المتصلة غير المرئية، التي تسمى «متشعبات الفضاء»، وأطلق عليها الباحثون في مرصد بلغراد الفلكي في صربيا اسم «الطرق الفضائية السريعة».

وحسب موقع «ساينس أليرت» المتخصّص بالأخبار العلمية، فإنه بفضل هذه الشبكة من الطرق يمكن نقل الأجسام من كوكب المشتري إلى نبتون في غضون عقود من الزمن.

وعمل فريق من الباحثين في المرصد الصربي بقيادة ناتاشا تودوروفيتش، على رصد «المتشعبات الفضائية»، وتحديد مناطق «النقل السريع» داخل نظامنا الشمسي، عبر رصد تفاعلات الأجسام في الفضاء، التي تولّد هذه المتشعبات.

وتوصل الباحثون لنتائجهم بعد دراسة بيانات ملايين المدارات في النظام الشمسي، وتناسبها مع «المتشعبات الفضائي» الخاصة بسبعة كواكب.

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