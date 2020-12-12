شكرا لقرائتكم خبر عن قرط جلوكوز يقيس السكر في الدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر باحثون من جامعة هدرسفيلد البريطانية، قرط جلوكوز لتتبع نسبة السكر في الدم عبر شحمة الأذن، إذ يخترقها القرط وينبض بموجات راديو عالية التردد عبر الأنسجة المحيطة كطريقة لقياس السكر.

وقالت تيرا كوزلو مصممة الابتكار: تحتاج مراقبة مرضى السكري لمستويات السكر في الدم إلى الوخز وبشكل متكرر، لكن هناك تقنيات تجعل المراقبة أكثر ملاءمة وتساعد المصابين في إدارة حالتهم بأنفسهم وبدون الحاجة إلى طبيب، لاسيما الأطفال. وأضافت، تم استلهام الفكرة من تصميم قطع المجوهرات. وأجرى العلماء اختباراتهم بنجاح.

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