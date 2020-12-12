«الطيـران المدنـي» تدعـم طلـبـة جامعـة الشـارقـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت جامعة الشارقة، مذكرة تفاهم مع دائرة الطيران المدني بحكومة الشارقة، توفر بمقتضاها الدائرة موضوعات ملائمة لتكون مشاريع للتخرج ودعم الطلبة فنياً خلال فترة عمل المشروع، وبحث إمكانية توفير مكافآت دراسية مع ضمان فرصة العمل عند التخرج للطلبة المواطنين.

وفي مجال البحث العلمي التطبيقي، اتفق الطرفان على طرح مشاريع بحثية مشتركة، حيث ستعمل الدائرة على توفير البيانات المطلوبة لهذه المشاريع، والتعاون في عقد المؤتمرات العلمية سواء بالحضور أو عن طريق عرض الأوراق البحثية والعلمية حسب المواضيع ذات الصلة بالطرفين، بالإضافة إلى التنسيق المسبق بين الطرفين للاستفادة من مختبرات الجامعة والأجهزة المتطورة لديها.

ووفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها كل من رئيس دائرة الطيران المدني الشيخ خالد عصام القاسمي، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، تقدم الجامعة الاستشارات والدعم الفني لدائرة الطيران المدني، كما توفر الاحتياجات التدريبية التخصصية للدائرة عن طريق مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة.

في المقابل، توفر دائرة الطيران المدني، برامج تدريبية عملية للطلبة قبل التخرج في الأقسام المختصة.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع على مذكرة التفاهم قال الدكتور حميد مجول النعيمي، إن هذا التعاون سوف يعود بنتائجه الإيجابية على المصلحة الوطنية، مستعرضاً نشاط الجامعة البحثي في مجال الطيران المدني وتعاونها مع العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى طرح الجامعة لبرنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، وبرنامج ماجستير علوم الفضاء والفلك، والذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وأكد الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع جامعة الشارقة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع، وذلك بما يساهم في تعزيز مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة، وأيضاً الارتقاء بالخدمات المقدمة. كما ستعمل هذه الاتفاقية على تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وكذلك التشجيع على البحث العلمي والابتكار والتدريب، والمساهمة في إنجاح المبادرات المشتركة.