شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيـل فـي نظـام التعرفـة المروريـة «درب» إلـزامـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، أن التسجيل في نظام التعرفة المرورية «درب» إلزامي على جميع مالكي المركبات في الدولة، وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، من خلال الموقع الالكتروني https://darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية، حيث سيتم بدء تطبيق رسوم التعرفة المرورية يوم 2 يناير/كانون الثاني 2021 في أوقات الذروة، وتبلغ قيمة رسم تسجيل المركبة 100 درهم للمركبة الواحدة، يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

أوضح المركز أن هناك 4 أنواع من مخالفات نظام بوابات التعرفة المرورية على النحو التالي، أولاً: عبور بوابة التعرفة من دون تسجيل السيارة في النظام بعد انتهاء الموعد النهائي للتسجيل يترتب عليه غرامة قدرها 100 درهم عن اليوم الأول و200 درهم عن اليوم الثاني و400 درهم لليوم الثالث وهكذا، بحد أقصى 25 ألف درهم.

ثانياً: عبور بوابة رسوم المرور بدون رصيد كافٍ في محفظة المستخدم للمركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي، سيتم فرض غرامة قدرها 50 درهماً عن كل يوم.

ثالثاً: العبث بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع رسوم المرور يعاقب بغرامة قدرها 10,000 درهم. رابعاً: يعاقب العبث بأي من أجهزة الدفع الإلكترونية أو نظام بوابات التعرفة بغرامة قدرها 10,000 درهم.

وأشار المركز إلى أن دفع غرامات بوابات التعرفة المرورية باستخدام الرصيد المتاح في محفظتك المالية بعد تسجيل الدخول إلى النظام عن طريق الموقع الإلكتروني https://darb.itc.gov.ae أو باستخدام تطبيق الهاتف المحمول DARB.

وحول إخبار المخالف بارتكاب المخالفة، أوضح المركز أن النظام سيرسل رسالة تنبيه نصية قصيرة إلى رقم جوال صاحب المركبة لإبلاغه بارتكاب مخالفة بقانون بوابات التعرفة المرورية الصادرة بحقه إذا تجاوز عدد الأيام المسموح بها حسب نوع المخالفة على النحو التالي:

«مخالفة عدم التسجيل في النظام: في حالة مرور مركبة غير مسجلة في النظام تحت بوابات الرسوم، يُمنح المستخدم 10 أيام عمل من وقت اجتياز البوابة لتسجيل المركبة في النظام، وإلا سيقوم النظام بتحرير مخالفة بحقه، ومخالفة الرصيد غير الكافي: في حالة مرور مركبة مسجلة خارج إمارة أبوظبي تحت بوابات الرسوم وعدم وجود رصيد كاف في حساب المستخدم (المحفظة المالية)، يتم إعطاء 5 أيام عمل للقيام بعملية شحن الرصيد، وإلا سيتم تحرير مخالفة بحقه».