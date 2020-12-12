مصرع شخص وإصابة 4 في حادث سير بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقي شخصًا مصرعه، وأصيب 4 آخرين،الجمعة، إثر تصادم سيارتين على طريق "كفر الشيخ - دسوق".

ورصدت غرفة طوارئ الصحة، استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، 4 مصابين، وجثة مجهولة الهوية، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين، أمام مضرب العبور.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المصابين الأربعة، وهم "م.م.ف "، 48 عامًا، و"م.ا.ا"، 25 عاما، و"م.ا.ع"، 32 عام، و"م.ا.ط"، 40 عامًا، أما الجثة فجرى إيداعها مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

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