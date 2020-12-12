مجلس الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة تجنبا لإغلاق حكومي

وافق مجلس الشيوخ الاميركي، اليوم الجمعة، على إقرار ميزانية مؤقتة لمدة أسبوع تجنّب البلاد تعليق عمل الحكومة وتسمح ايضا للنواب بمواصلة نقاشاتهم حول قانون حزمة المساعدات للشركات والأفراد المتضررين بسبب فيروس كورونا.

ومع اقرار مجلس النواب في وقت سابق هتراذا الاسبوع “الاجراء المستمر”، الذي يمدد التمويل الحالي لجميع الوكالات الحكومية حتى 18ديسمبر، أقر مجلس الشيوخ القرار

بالتصويت الصوتي قبل ان تُرسل النتيجة الى مكتب الرئيس دونالد ترامب قبل المهلة النهائية مع حلول منتصف الليل، وفقا لقناة الغد.

وواجهت الموافقة على الميزانية المؤقتة تهديدا مفاجئا من ثنائي غير متوقع هما السناتور الجمهوري جوش هاولي والسناتور اليساري بيرني ساندرز، حيث يسعى الاثنان

الى اصدار الحكومة شيكات مصرفية يتم ارسالها مباشرة الى المستفيدين كجزء من حزمة المساعدة الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا.

وتعمل مجموعة من النواب من الحزبين الرئيسيين الديموقراطي والجمهوري على تذليل العقبات في وجه مشروع خطة تحفيز جديدة بقيمة 908 مليارات دولار تتضمن إعانات بطالة للأفراد ومساعدات لحكومات الولايات.

لكن الخلاف لا يزال مستمرا بين قادة الحزبين حول الحزمة، مع مواجهة الأميركيين أسوأ تراجع اقتصادي منذ عقود وسط أسوأ أزمة صحية منذ قرن.