بايدن: على الكونجرس التحرك لمساعدة الأمريكيين للتصدي لكورونا

الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة، "على الكونجرس التحرك لمساعدة الأمريكيين للتصدي لكورونا، نعلم أن لدينا اقتصادا سيئا والمواطنون يعانون جراء هذا الوضع".

و أكد بايدن، إن إدارته الجديدة تعمل على خلق مجتمعات قوية وشاملة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

جاءت تصريحات بايدن في خطاب حول سياسات إدارته في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وطالب بايدن الأمريكيين بالالتزام بارتداء الكمامة، محذرا من ارتفاع كبير في عدد الوفيات الفترة المقبلة جراء كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيجري تعيينات جديدة

في إدارته من بينها وزير الزراعة.

وتطرق الرئيس الأمريكي في خطابه إلى عدد من الملفات الأخرى، مثل التجارة الأمريكية مع الصين، ووصفها أنها ضمن الأولويات الرئيسية لإدارته.

وكان بايدن قد أعرب عن نيته تقليص حفل أداء الحضور في حفل أداء اليمين، لأنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادة لمشاهدة الحفل والعرض.