ترامب يدعو المحكمة العليا لإتباع الدستور بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر "تويتر": "الآن بعد أن أصبحت إدارة بايدن فضيحة ستجلب الفوضى لسنوات قادمة، أصبح من الأسهل على المحكمة العليا للولايات المتحدة اتباع الدستور والقيام بما يعرف الجميع أنه يجب القيام به".
و دعا ترامب، المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى اتباع الدستور في شأن نتائجالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مضيفا "يجب أن يظهروا شجاعة كبيرة وحكمة. أنقذوا الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وكان ترامب، واصل انتقاده لوسائل الإعلام، ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.
وتساءل ترامب على صفحته في "تويتر"، قائلا:"لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول (الشؤون المالية لـ) ابن بايدن قبل الانتخابات".
و كان ترامب، قد غرد فى وقتا سابق من اليوم، معربا عن رغبته في إنقاذ العالم، قائلا: "أريد فقط أن أمنع العالم من الانتحار!".
ولم يوضح ترامب قصده، لكنه تحدث في التدوينات التالية عن الكارثة التي تنتظر الولايات المتحدة بعد تسلم منافسه جو بايدن الرئاسة الأمريكية.
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