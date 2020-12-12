البرازيل تشتبه في 58 حالة إعادة إصابة بكورونا

صرحت وزارة الصحة البرازيلية، بأنها تدرس 58 حالة يشتبه في إعادة إصابتها بـفيروس كورونا، بعد الإعلان عن تجدد إصابة أول شخص بالفيروس.

و قالت المتحدثة باسم الوزارة، إن الحالة الأولى كانت عاملة صحية في مدينة ناتال الشمالية، وهي امرأة تبلغ من العمر 37 عاما، ثبتت إصابتها بالفيروس في يونيو ومرة ​​أخرى بعد 116 يوما في أكتوبر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأردفت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن مركز "فيوكروز" للأبحاث

الطبية الحيوية فيأكد إعادة العدوى.

وأوضحت المتحدثة أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن 58 حالة يشتبه في إعادة إصابتها بالعدوى وتجري دراستها.

وقالت إن الحالات تشمل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم أول مرة، ويتم تأكيد إعادة العدوى عندما تكون إصابة بعدوى منفصلة وليس مجرد عودة ظهور نفس العدوى القديمة.

وقالت باحثة في "فيوكروز" تابعت التسلسل

الجيني لحالة إعادة العدوى في ناتال، باولا ريسيندي، إنه يبدو أن المرأة لم تنتج ما يكفي من الأجسام المضادة لتجنب الإصابة مرة أخرى بعد أكثر من 90 يوما.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.