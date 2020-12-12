100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 8 ثواني

على أثر اختراع عدة لقاحات لمكافحة فيروس كورونا، اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية في بيان.

وأعلنت وزارة الصحة الأميركية أنها اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا. وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية.

واشترت الولايات المتحدة أيضًا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك. إلى ذلك، أعطت لجنة استشارية تابعة للحكومة الأميركية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر، في خطوة كبيرة تمهد للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وصوت 17 من أعضاء اللجنة لصالح أمان وفعالية اللقاح لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عاما أو أكبر، فيما اعترض أربعة، وامتنع واحد عن التصويت.

ويتوقع صدور قرار FDA النهائي في غضون أيام. سيتم بعد ذلك شحن ملايين الجرعات لبدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية وسكان دور رعاية المسنين.

ولا يُتوقع وصول واسع النطاق إلى عامة الناس حتى الربيع.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات ولاية فيرجينيا المجاورة للعاصمة واشنطن، في بيان عاجل، إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة كورونا.