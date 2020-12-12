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لاستقبال بايدن.. حملة نظاقة في البيت الأبيض
السبت 12 ديسمبر 2020
يشهد البيت الأبيض في واشنطن حملة نظافة شاملة في ظل تفشي فيروس كورونا استعدادا لانتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إليه.
وقال ممثل البيت الأبيض، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن "الخطة تهدف إلى تنظيف وتعقيم جميع الأسطح في مكتب الرئيس الأمريكي"، الذي من المقرر أن ينتقل إليه بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل بعد تسلمه السلطة من الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أنه "يتم التنظيف عادة خلال الساعات القليلة التي يستغرقها حفل التنصيب الرسمي، إلا أنه من المقرر هذه المرة أن يتم تنظيف السجاد بصورة أكثر دقة، هذا لو تم الاحتفاظ به أصلا ولم يتم تغييره"، حسب "سي إن إن".
وذكر موظف البيت الأبيض، أن خطة وإجراءات التنظيف والتعقيم، التي تقع على عاتق شركة "جي إس إيه" الإدارية، من المرجح أن تمتد إلى منطقة السكن والإقامة أيضا.
وكانت العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا ظهرت في البيت الأبيض في الفترة الماضية، كما أصيب ترامب وزوجته ميلانيا والعديد من المقربين والموظفين في البيت الأبيض بالفيروس أو ظهرت نتائج اختباراتهم إيجابية.
وتوجد بالفعل إجراءات تطهير صارمة في المؤسسات العامة، ومن بينها تنقل موظفي التنظيف وهم يرتدون بدلات واقية ويحملون مسدسات الرش عبر الغرف.
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