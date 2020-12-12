مقتل 12 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني جنوبي البلاد

السبت 12 ديسمبر 2020

أكد الجيش اليمني، مساء الجمعة، مقتل 12 عنصرا حوثيا في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان: "إن قوات الجيش الوطني، شنت هجوما على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع".

وأضاف البيان، أن "معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصرا من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد رجال الجيش عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وأشار البيان إلى أن "المعارك أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من المعدات والآليات، التي كانت تستخدمها المليشيات في استهداف القرى الآهلة بالسكان وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم".

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا صعدت من هجماتها الإرهابية خلال الأيام الماضية بعدد من المحافظات، بهدف إفشال التحركات الأممية لتفعيل الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.

وينص الإعلان المشترك، على وقف فوري لإطلاق النار في عموم اليمن، وترتيبات اقتصادية وإنسانية، قبل الانتقال إلى العملية السياسية الشاملة.