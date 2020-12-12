شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 464 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة، تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و23 وفاة، مقارنة مع 445 إصابة و22 وفاة الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و 6877 حالة وفاة".

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