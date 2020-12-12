شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ألمانية تؤيد حظر مظاهرة مناهضة لتدابير كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت محكمة فيمار الإدارية بولاية تورينجن شرقي ألمانيا على حظر مظاهرة كبيرة قرر منظموها إقامتها اليوم السبت، في إيرفورت عاصمة الولاية يحضرها ما يناهز ثلاثة آلاف شخص.

كانت إدارة المدينة حظرت في وقت سابق تنظيم المظاهرة التي تعارض تدابير مكافحة عدوى فيروس كورونا.

رفع المنظمون شكوى عاجلة ضد قرار المدينة، غير أن المحكمة الإدارية في فيمار رفضت الشكوى كما قالت المحكمة مساء أمس الجمعة. وما يزال هذا القرار قابلا للطعن.