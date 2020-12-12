شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 180 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن ستة ملايين و834829 حالة إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 180411 وفقا لبيانات الوزارة. وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة في تسجيل أكبر عدد من الوفيات بكورونا والثالثة من حيث عدد حالات الإصابة بعد أمريكا والهند.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 180 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.