شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 180 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة، إنها سجلت 53030 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و646 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن ستة ملايين و834829 حالة إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 180411 وفقا لبيانات الوزارة. وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة في تسجيل أكبر عدد من الوفيات بكورونا والثالثة من حيث عدد حالات الإصابة بعد أمريكا والهند.