مندوبية التخطيط: انخفاض الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية بـ2,6 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، عرف انخفاضا قدره 2,6 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي الطاقي والمعدني، فإن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى تراجع الإنتاج في “صناعة منتجات معدنية” ب 29,3 بالمائة، وفي “صناعة السيارات” ب 9,8 بالمائة، وفي “صناعة وسائل النقل الأخرى” ب56,7 بالمائة، وفي “الصناعات الغذائية ” ب4,0 بالمائة، وفي “الصناعات الالكترونية ” ب25,6 بالمائة ، وفي “صناعة منتجات أخرى غير معدنية” ب 3,3 بالمائة ، وفي “الطباعة” ب34,3 بالمائة، وفي “صناعة الأجهزة الكهربائية” ب 5,6 بالمائة ، وفي “صناعة النسيج” ب 3,8 بالمائة ، وفي “صناعة الخشب” ب 9,3 بالمائة.
وعلى العكس من ذلك، فقد تزايد الإنتاج في “الصناعة الكيماوية” ب11,4 بالمائة، وفي “صناعة التعدين ” ب4,8 بالمائة، وفي “صناعة التبغ” ب5,4 بالمائة، وفي “صناعة منتجات من المطاط والبلاستيك” ب3,9 بالمائة، وفي “صناعة الآلات والمعدات” ب1,6 بالمائة.
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد ارتفع رقمه الاستدلالي بنسبة 3,8 بالمائة، وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في “صناعات استخراجية أخرى” ب4,2 بالمائة، والانخفاض في “استخراج خامات المعادن” ب6,4 بالمائة.
أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 0,7 بالمائة.
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