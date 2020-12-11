منتخب أقل من 20 سنة “يسافر” يوم الأحد إلى تونس للمشاركة في دوري شمال إفريقيا

يتوجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يوم الأحد المقبل إلى تونس للمشاركة في الفترة المتراوحة ما بين 15 و28 دجنبر الجاري في دوري شمال إفريقيا المؤهل لبطولة شمال إفريقيا التي ستجرى أطوارها بموريتانيا عام 2021.

ووجه زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 30 لاعبا للمشاركة في هذا الدوري ويتعلق الأمر بكل من :

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